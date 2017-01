Portrait- Aboubacry Mbodj : La voix des sans voix s'est éteinte à jamais… A Dieu, l'infatigable défenseur des droits de l’Homme… « Même si tu échoues, qu’au moins tu échoues en osant de grandes choses, de sorte que ta place ne soit pas parmi ces âmes froides et timides qui n’auront connu ni la victoire ni la défaite » disait Théodore Roosevelt. S`il y'a quelqu'un qui a fait sien de ces propos, c'est bien Aboubacry MBODJ, l'ex Secrétaire général de la RADDHO. Philosophe-anthropologue de formation, Aboubacry Mbodj était membre fondateur du comité d’initiative mis en place en 1988-1989, qui a été à l’origine de la création de la RADDHO.

Il aura laissé derrière de lui un combat, certes loin d'être gagné. Mais, il aura aussi et surtout imbriqué ses empreintes sur ce terrain, ô combien difficile de la défense des droits de l'homme. Dans un monde où la soif de justice et de liberté est le sentiment le mieux partagé, il s'est toujours battu, avec courage et sans relâche, pour que soit gravé dans le marbre les principes qui assurent à tout homme, sa dignité et le respect de ses droits fondamentaux.



L'exercice fut certainement périlleux et les chances de réussite minimes, mais, la conviction et le désir d'un monde plus juste ont toujours guidé ses actions. La mise en tutelle du fonctionnement de la justice et sa soumission à l'éthique étaient ses leitmotivs. «C’est quelqu’un qui a tout sacrifié pour la Raddho » témoigne, a juste titre, son prédécesseur, Alioune Tine, ex Secrétaire General de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), organisation dont il était le Secrétaire général depuis juin 2013.



Aboubacry MBODJ s’est toujours attelé à défendre les causes sociales d’intérêt national, mais aussi international. Selon ce dernier, tout cas porté à sa connaissance et ayant pour soubassement le respect et la préservation de la dignité humaine était d'une grande importance. Ainsi, s’est-il beaucoup investi dans d'importants dossiers, tels que le cas Hissène Habré, la lutte contre l’esclavage en Mauritanie etc... Il a également participé aux grandes luttes politiques comme en 2000 lors de la première alternance au Sénégal, mais aussi le 23 juin 2011.



Militant très engagé, il était épris de liberté et de justice. Homme de principe et de conviction, Aboubacry Mbodj a toujours été constant dans ses combats : toujours aux cotés des opprimés. Son prédécesseur le décrit d'ailleurs comme un homme rigoureux, honnête et très travailleur.



Ce jeudi 5 janvier 2017, après un long combat contre la maladie, il s’est éteint en France, pays où a été signée la déclaration universelle des droits de l’Homme. Tout un symbole pour cet infatigable défenseur des droits humains. A Dieu soldat de la justice….



Abdoulaye FALL, Leral.net





