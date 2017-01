Portrait- Gal François Ndiaye, commandant des troupes sénégalaises: le général qu'il faut...à la place qu'il faut

Chef d'Etat-major de l'armée de terre du Sénégal, ce parachutiste de formation connaît bien la Gambie. Ce natif de Joal-Fadhiouth qui a longtemps servi en Casamance a été un un élément du bataillon confédéral en Gambie. Il accède à ce poste après avoir été adjoint du chef d'Etat-major particulier du Président de la République et chef de la cellule de coordination des études de défense. Il est diplômé de l'académie militaire royale de Méknès au Maroc, s'est bonifié aux Etats-Unis avant d'étrenner son grade de colonel à 45 ans devenant ainsi le plus jeune officier à atteindre ce niveau. L'ancien commandant de la zone militaire numéro 1 et chef d'Etat-major particulier adjoint de la Présidence, a aussi une longue expérience des missions onusiennes en ayant tour à tour été chef des opérations de la mission des Nations-Unies au Congo et chef des officiers de liaison et de planification de la mission des Nations- Unies en République Centrafricaine et au Tchad. Il dispose d'une formation universitaire très solide. Il est titulaire d'un diplôme supérieur en anglais obtenu à l'université d'Ibadan au Nigéria et d'un master 2 en Citoyenneté, droits de l'Homme et Action humanitaire à l'Institut des droits de l'homme et action humanitaire à l'institut des droits de l'homme et de la paix et d'un master 2 en gestion des ressources humaines et organisation.

source: le quotidien