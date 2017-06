Portrait: Qui était Feu Abdourahmane Cissé, l'auteur de la fameuse "Lettre Fermée"?

Abdourahmane Cissé, journaliste, ancien directeur de l'information sous le ministère de Djibo Ka, ancien conseiller technique à la Médiature , ancien professeur au Cesti (Université de Dakar) décédé le vendredi 12 octobre 2007 à Amsterdam, aux Pays Bas, à l'âge de 71 ans.



Abdourahmane Cissé devenu "communicologue", définissait cette science comme l'étude de la communication.



Il vivait à Amsterdam avec sa femme Gabriella W.M.Meerbach Cissé de Razdio Nederland , spécialiste en élaboration et coordination de programmes de formation .



Elle a plusieurs fois séjourné au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine pour la formation de spécialistes de radios communautaires .



Père de cinq enfants (trois garçons et deux filles), Abdourahmane Cissé est originaire de Sébikotane où il a fait ses études, précisément à la célèbre Ecole Normale William Ponty.



Sa riche carrière commence par l'enseignement à Kébémer d'abord avant d'embrasser par la suite une formation de journaliste en France , pour rejoindre ensuite l'Agence de Presse du Sénégal( APS).Correspondant du New York Times, de la Voix de l'Amérique et de Time Magazine en Afrique de l'Ouest, Abdourahmane Cissé fut enseignant au Centre d'étude des Sciences et techniques de l'information.



L'ancien directeur de l'Information et de la Cinématographie, Abdourahmane Cissé, journaliste rigoureux et au verbe facile, travaillait entre autres à l'Agence de presse sénégalaise avant de créer son propre journal intitulé "Lettre fermée".



Il partira ensuite au Canada pour une session de perfectionnement à l'issue de laquelle Abdourahmane Cissé sera professeur de presse écrite au Cesti.



C'est à quelques années de la retraite qu'il sera nommé directeur de l'Information et de la Cinématographie. Séjournant invariablement entre Amsterdam où il avait de solides attaches et Dakar au Sénégal, Abdourahmane Cissé n'a jamais coupé les liens avec son terroir, Sébikotane au profit de qui il nourrissait plusieurs projets de développement.



Entre autres initiatives, les habitants de la localité lui doivent un collège qu'il a fait construire en 1985 par Iba Der Thiam, alors ministre de l'Education nationale, et l'école primaire de Sébikotane kip-kip. Il avait de même mis sur pied un très couru tournoi de football inter-villageois disputé entre les ressortissants de Sébikotane et ceux des localités environnantes. Avant son décès, il avait introduit auprés des autorités, une demande d'ouverture d'une radio communautaire à Sébikotane. CTN