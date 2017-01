Portrait des "Lions" de la CAN 2017 : Khadim Ndiaye, le vétéran Des trois portiers retenus par Aliou Cissé, Khadim Ndiaye est le plus expérimenté . A 32 ans, la gardien de buts du club guinéen Horoya AC de Conakry sera à sa deuxième CAN après celle de 2012.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 12:52

Du haut de de son 1,85 m, l'actuel numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de buts de l'équipe nationale du Sénégal derrière derrière Abdoulaye Diallo, a de l'expérience à revendre. En effet, Khadim Ndiaye a débuté sa carrière professionnelle au Casa Sports de Ziguinchor (2007-2009) avant de rejoindre la Linguère de Saint-Louis (2009-2012). Champion du Sénégal en 2009 avec la Linguère, vainqueur de la supercoupe de Guinée avec le Horoya AC en 2014, champion de Guinée en 2015, toujours avec le Horoya AC, Khadim Ndiaye peut se glorifier d'un bon palmarès. Pourtant, du temps du coach de l'équipe nationale, Alain Giresse, l'ancien portier du Jaraaf de Dakar s'était fait oublier en sélection. Du coup, sa "mort" sportive s'entend, en équipe nationale a été signée pendant au moins deux ans. D'ailleurs, lors du match de qualification à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée Equatoriale, il avait même été éjecté des buts des "Lions"contre le Cameroun (0-0) en juin 2011 à Yaoundé par Bouna Coundoul. Mais le salut viendra en 2015 avec l'arrivée d'Aliou Cissé. Contre toute attente, il est rappelé en équipe nationale. Régulier dans le groupe depuis que l'entraîneur Aliou Cissé a pris les rênes de l'équipe, le remplaçant d'Abdoulaye Diallo qui compte 12 sélections en équipe nationale a su s'imposer pour mériter sa place. Retenu pour la campagne au Gabon, Khadim Ndiaye en sera à sa deuxième CAN, après celle de 2012. Le coach Aliou Cissé pourra donc compter sur l'expérience du "vétéran" de 32 ans.

source: enquête

