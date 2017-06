Portraits des 100 personnes les plus pauvres du monde Une association met des visages sur la pauvreté, en dressant les portraits des personnes les plus pauvres du monde.

The Fund for Peace, une association de recherche et d’éducation a parodié la liste des 100 personnes les plus riches du magazine Forbes, en dressant les portraits des personnes à l’autre bout de la liste.

Selon eux, il est facile de penser au « milliards d’en haut » mais il est important de mettre un visage humain sur la souffrance et l’écrasante inégalité endurée par beaucoup d’autres.

Les visages de la précarité dans le monde



Pendant deux ans, les témoignages ont été recueillis par des reporters dans des pays en conflit.Bien que le recensement soit impossible, ils sont allés à la recherche des visages de la pauvreté.

Sur le site BottomHundred, littéralement les « cent d’en bas », il est rassemblé des photos d’hommes et de femmes de 23 nationalités différentes.L’association explique : « Ces 100 histoires représentent les millions de personnes dans le monde qui se trouvent dans la pauvreté, luttant en permanence avec peu ou rien, faisant face à l’adversité allant du conflit à l’oppression. »



