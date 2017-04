Pose de la première pierre de la nouvelle cité Baraka, sourire et lueur d'espoir dans un îlot de misère La cité Baraka peut respirer, le Président Macky Sall a posé hier la première pierre de la nouvelle cité, enclavée entre les quartiers Sacré Coeur 3, Liberté 6 et Anciennes Carrières, la cité Baraka était constituée de baraquements, de planches et de tôles.

Loin des belles villas, des véhicules tout-terrain et des rues pavées, c'est la poussière, la promiscuité, la pauvreté, qui composent son décor. Des gargotes par la fenêtre des chambres, on perçoit la modestie du cadre. L'assainissement fait cruellement défaut dans ce quartier.



Vu de près, ce quartier atypique semble flotter dans l'espace urbain. Un îlot de misère venu se réfugier derrière la façade impressionnante de ces quartiers huppés. Ce faubourg implanté sur presque 2 ha sera modernisé grâce à la réalisation d'importants travaux d'aménagement. Un heureux aboutissement du long combat de feu Jacques Bugnicourt, fondateur d'Enda Tiers-Monde, l'homme sans qui Baraka aurait disparu.



"Hier seulement, j'ai signé le décret qui donne la totalité du périmètre de Baraka au projet de restructuration", a lancé le Président Macky Sall, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet de réhabilitation et de restructuration de ce quartier jadis spontané, connu pour pour son nom et ses souffrances.



D'après le Président Macky Sall, ce projet verra la construction de trois complexes et 14 bâtiments structurés autour de zones communes, soit un coût global de 20 milliards de francs CFA. " Les 1600 habitants de Baraka resteront ici et seront logés gratuitement à travers la mise à leur disposition de 2010 appartements dans un espace entièrement rénové dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité", a ajouté M.Sall devant les habitants de cette cité, sortis en masse accueillir le chef de l'Etat.



"C'est cela le génie de ce projet, c'est de pouvoir mettre le foncier à la disposition de promoteurs qui pourront augmenter, valoriser, reloger gratuitement les habitants et faire la promotion de l'habitat existant. Ce qui permet de faire de Baraka, bientôt, le coeur des SICAP", a confié le chef de l'Etat.



Outre les infrastructures routières, et de logements modernes, le chef de l'Etat a annoncé que la cité sera dotée d'équipements collectifs, notamment l'installation de centre de formation professionnelle, la mise en place de plusieurs magasins, un marché, un centre médical, une école et bientôt une nouvelle mosquée.



Le Président Sall a, par ailleurs, invité les entreprises sénégalaises sélectionnées pour la construction, à s'engager à travailler dans les délais requis et avec la qualité attendue.



