Pose de la première pierre des travaux de restructuration de la "Cité Baraka" par S.E Monsieur Macky Sall président de la république.

27 Avril 2017

Le président de la République Macky Sall a présidé ce matin la cérémonie de lancement du plan de restructuration et de réhabilitation du quartier Baraka de Liberté 6 extension.

Ce projet selon le Chef de l’Etat verra trois complexes de 14 bâtiments, au total 210 appartements et aussi l’installation de centres de formation professionnelle, de plusieurs magasins, d'un marché, d'un centre médical, d'une école et d'une nouvelle mosquée.