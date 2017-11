Pose de la première pierre du port minéralier : L’Apr Bargny alerte le président Macky Sall Monsieur le président de la République, vous serez l’hôte de notre ville le lundi 27 Novembre 2017 pour la pose de la première pierre du port minéralier de Bargny, un projet qui vient à son heure et que tout Bargny attend avec impatience. Ceci dit, la coordination de l’APR Bargny tient aussi à vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre commune puisqu’en l’espace de quatre ans, vous avez pu faire quatre visites officielles à Bargny ce qu’aucun de vos prédécesseurs n’a pu effectuer.

Cependant, la coordination de l’APR Bargny dénonce avec la plus grande fermeté les agissements scissionnistes récurrents du ministre Oumar dans le département plus particulièrement à Bargny, il vient de récidiver une énième fois sur ses manigances à vouloir écarter les membres fondateurs du parti à Bargny dans le but de les museler et de se retrouver seul avec les néo membres qui ne sont rien d’autre que ses bras armés .Comment se fait-il qu’il puisse organiser les préparatifs de la venue du président sur notre terroir pour la pose de la première pierre du port minéralier sans qu’aucun responsable authentique de l’Apr et membre fondateur du parti à Bargny ne soit convié à cette rencontre ? Le ministre Oumar Gueye est en train de réussir son coup d’état rampant du parti, voilà



quelqu’un qui n’a aucune conviction politique, qui ne fait que diviser le parti dans le département et qui fait tout son possible pour museler et écarter les membres fondateurs du parti sans que personne ne réagisse, nous disons c’en est de trop, de le laisser nous marcher sur les pieds. Lors des législatives dernières, le ministre Oumar Gueye n’avait pas joué franc jeu, en donnant les 10 millions de francs pour les besoins de la campagne, au maire Abou Seck qui n’avait associé aucun responsable du parti à Bargny dans la gestion financière de la campagne en l’occurrence le coordonnateur des cadres républicains et coordonnateur de l’APR Bargny, Assane Mnasour MBENGUE qui était le seul investi sur la liste BBY à Bargny, heureusement l’esprit militant et républicain a pris le dessus sur nous , ce qui a fait qu’on a battu campagne jusqu’à la dernière minute avec nos propres moyens, et n’eût été notre détermination et notre engagement, la défaite serait assurée à Bargny car ce maire est tellement impopulaire et ne draine pas de monde et malgré les 10 millions qui étaient à sa disposition sans y associer aucun responsable de l’APR ni le seul investi et coordonnateur des cadres républicains du département, il a été tout bonnement battu dans son propre fief, tout cela pour illustrer l’impopularité étonnante que jouit ce maire et qui est rejeté aussi par les bargnois dans leur écrasante majorité car tout le monde sait les conditions peu envieuses dans lesquelles il a pu accéder à la mairie avec la bénédiction de ce même Oumar Gueye faisant fi de la volonté exprimée par les bargnois et que la liste dans laquelle il était investi si ce n’était que lui, cette liste n’aurait même pas un conseiller élu. Naturellement, la Coordination de l’APR Bargny dénonce avec beaucoup de regrets les manigances répétitives du ministre Oumar Guéye , qui essaie vaille que vaille à vouloir reconfigurer le parti à Bargny, en tentant une énième fois à imposer son sbire. Nous ne saurons jamais accepter une telle forfaiture. On ne peut pas travailler très dur pour faire rayonner le parti et l’emmener au pouvoir et le laisser entre les mains de ceux qui nous ont toujours combattus, qui n’ont jamais cru à l’idéal républicain et qui ne sont mus que pour des promotions purement individuelles au service exclusif de leurs familles et leurs proches et non des populations en général. Monsieur le président, la stratégie du ministre Oumar Guéye n’est qu’un coup d’état rampant et ne constitue qu’à diviser le parti dans le département et à écarter les membres fondateurs du parti au profit de ses sbires, partout dans toutes les 12 collectivités , il sème la division ,essaie de placer ses pions néo apéristes en combattant farouchement ceux qui ont implanté, fortifié et massifié le parti lorsque lui et ses sbires étaient de l’autre côté. Nous alertons encore une fois et que si demain s’il se retrouve avec son ami et ex patron Idrissa Seck, que cela ne soit pas une surprise pour vous car ça ne saurait l’être pour qui connait ce monsieur. Nous tenons à informer le ministre Oumar Gueye et ses larrons que la Coordination de l’APR Bargny a déjà choisi son coordonnateur à savoir Assane Mansour Mbengue et son adjoint Amandaw Thiombane et que nous n’accepterons jamais de laisser ce sbire de Oumar Gueye diriger les rênes de notre parti à Bargny, car ça sera réduire à néant tous les efforts consentis de gens engagés que nous sommes à savoir Assane Mansour Mbengue, Amandaw Thiombane, Modou Gueye Seck, Ousmane Seck ,Momath Diouf, Assane Ba, Ndiamé Ndione ,Bineta Ba, Khady Ba, Mère Aby Faye, Mbaye Ndiour , moi-même et tant d’autres qui avons tout fait, tout perdu pour notre formation politique et qui se battent sans relâche pour le rayonnement du parti. Que ceux qui disent, oui c’est le maire , il doit coordonner, je leur réponds ceci : mais s’il est un maire impopulaire et qu’il n’a pas de monde derrière lui malgré son statut de maire, doit il coordonner pour autant ?La réponse est non, et la façon dont il a accédé à la mairie, nous connaissons les tenants et les aboutissants, qu’on ne nous fait surtout pas parler sous aucune forme que ce soit Monsieur le président , nous voulons attirer encore une fois votre attention que l’actuel locataire de la mairie de Bargny n’est pas à la hauteur pour soulager les souffrances des bargnois et n’a pas de monde derrière lui, la preuve faites une enquête d’opinions ici à Bargny, vous verrez que les bargnois le désavouent dans leur écrasante majorité. Monsieur le président, veuillez écouter la voix des sans voix, la voix juste qui ne vous ment pas, la voix qui veut que vous puissiez convaincre nos concitoyens et cette voix, c’est celle que vous entendiez lorsque vous aviez été convoqué par le défunt régime à la DIC, c’est celle qui criait fort pour que le peuple puisse vous entendre, aujourd’hui cette voix est attaquée de partout dans le département dans le but de la museler car les interférences se sont interposées pour la brouiller. Monsieur le président, en tant que militants convaincus de la cause républicaine, jouant notre rôle d’avant gardiste et de sentinelle, soucieux également du devenir de notre terroir mais aussi résolument engagés à vous réélire pour un second mandat en 2019, ne saurons jamais cautionner une telle forfaiture que le ministre Oumar Gueye essaie inlassablement depuis trois ans à faire passer dans notre fief, et sans succès d’ailleurs. Monsieur le président, ce que nous dénonçons c’est pour le bien de la consolidation elle-même du parti à Bargny parce que nous ne voulons pas voir l’électorat bargnois s’effriter et s’éloigner de notre cause, nous ne voulons pas voir non plus s’estomper l’élan de massification et d’animation du parti que nous menons sans relâche et avec abnégation. Enfin, monsieur le président de la république, nous allons vous réserver un accueil chaleureux sur notre sol et nous vous renouvelons aussi notre soutien, et vous réaffirmons également notre engagement à relever tous les défis politiques pour davantage consolider et élargir les bases de notre parti à Bargny.



Mamadou GUEYE

Porte-parole de l’APR de Bargny







