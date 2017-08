Post-élections législatives : l’exclusion de Khalifa Sall et Cie fortement réclamée L’idée d’une exclusion de Khalifa Sall, Bamba Fall et Barthélémy Dias du Parti socialiste (Ps) a été remise au goût du jour, jeudi dernier lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen). En effet, Cheikh Seck, Aissatou Sow Diawara et Mamadou Faye, ont demandé à ce que les instances socialistes puissent statuer sur le cas du maire de Dakar et de ses camarades.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2017 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Le sort de Khalifa Sall et ses camarades au sein du Parti socialiste (Ps) n’est pas encore scellé. Le Secrétariat exécutif national (Sen) du Ps avait mis en garde Khalifa Sall et Cie, en leur indiquant que la présentation d’une liste parallele à celle de Benno Bokk Yakaar est passible d’exclusion.



Ces menaces n’ont pas eu d’effet puisque le maire de Dakar a été porté tête de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts). Ses proches Bamba Fall et Barthelemy Dias ont été investis sur la liste départementale de Mst.



Cette posture contraire aux directives du parti a irrité plus d’un responsable socialiste. Et jeudi dernier, lors de la réunion du secrétariat exécutif national, des ténors socialistes sont montés au créneau pour réclamer l’exclusion de l’édile de la capitale et de ses lieutenants.



Parmi eux, l’ancien ministre de l’Hydraulique et cacique du parti, Mamadou Faye et les députés Aida Sow Diawara et Cheikh Seck. Ils ont demandé à ce que les instances du Ps statuent au plus vite sur le cas de Khalifa Sall et Cie.



Mais selon nos sources, Ousmane Tanor Dieng n’a pas voulu trancher le débat. Le patron des socialistes compte sur le renouvellement des instances du parti, en 2018, pour décider du sort du maire de Dakar, actuellement en prison et de ses partisans.



Cependant dans un communiqué parvenu à « L’As », le député socialiste annonce lui, que Khalifa Sall, Bamba Fall et Barthélémy Dias ne sont plus membres du Ps et que leur exclusion leur sera bientôt notifiée.







L’As

