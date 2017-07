Pour Aliou Sall, le leader du Gp n’a rien fait à Guédiawaye: « Gackou dispose d’une maison de 6 étages habitée par des chats »

Alors que Malick Gackou tirait sur la gestion de Macky Sall, Aliou Sall avait aussisa réplique. Parlant de la tête de liste de Mankoo Taxawu Senegaal départementale, il dit : « Malick Gackou n’a rien fait pour Guédiawaye lorsqu’il était ministre des Sports, puis du Commerce. Il n’a jamais pris un jeune d’ici dans son cabinet. Aujourd’hui, il dispose d’une maison de 6 étages qui n’est habitée que par des chats. Il est sanctionné par les populations et il le sait ».



Le coordonnateur départemental de Bennio Bokk Yakaar réunissait hier, les responsables des 5 communes. Apres avoir présenté les candidats Moka Ba et Anna Gomis, il a loué les réalisations du chef de l’Etat, avant de promettre une « campagne de terrain ».



« Nous avons mis sur pied un comité avec différents postes qui vont être gérés par les responsables qui sont ici. Toutes les communes sont divisées en zones et nous allons faire le travail de proximité. Dans les premiers jours, vous n’allez pas nous voir sur le terrain, mais nous allons réagir, le moment venu », dit-il.



Le Quotidien