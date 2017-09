Pour Alpha Condé, l’invalidation de la présidentielle au Kenya, « honore l’Afrique »

Le président guinéen et président en exercice de l’Union africaine, a salué la décision de la Cour suprême du Kenya, d’invalider les élections présidentielles du 8 août dernier.



Alpha Condé applaudit « un comportement qui honore l’Afrique et prouve que désormais, la démocratie s’installe sur le continent ».



Quatre jours après la décision rendue par les sept juges de la Cour suprême du Kenya, le président en exercice de l’Union africaine a salué ce lundi, une décision « qui honore l’Afrique ». Le président guinéen ajoute, au nom de l’Union africaine, qu’il « apprécie l’esprit de maturité et de responsabilité de tous les acteurs du processus, qui ont préféré les voies légales à la violence ».



« L’Afrique sera ce que nous voudrions qu’elle soit et la preuve est aujourd’hui, faite que les Africains peuvent se comprendre pour préserver l’essentiel : la paix et la quiétude des citoyens », ajoute Alpha Condé.



Le chef de l’Union africaine dit également son « intérêt particulier pour le déroulement de la situation au Kenya » et « appelle à nouveau, le peuple kényan et les acteurs politiques, à la retenue et au sens de la responsabilité » dans l’organisation du scrutin à venir.







jeuneafrique