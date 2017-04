Pour Déthié Fall, vice-président de Rewmi, le pays va mal

« Le pays va mal et le président de la République le connaît mieux que quiconque. Dans la Petite côte, le taux de chômage a connu un niveau très élevé parce que les hôtels et autres entreprises qui dépendent du tourisme, s‘ils n’ont pas fini par baisser rideau, sont dans d’énormes difficultés », a déclaré Déthié Fall, samedi à Mbour en marge d’un rassemblement.



D’après lui, l’économie du Sénégal est mal en point parce que le Président n’a ni vision ni compétence à le mener à bon port. Pour sauver « le peuple de cette gouvernance sombre », le vice-président de Rewmi préconise une cohabitation à l’Assemblée nationale au terme des prochaines législatives.



Pour ce faire, Déthié Fall appelle les forces vives de l’opposition à s’unir pour mettre en déroute les apéristes au soir du 30 juillet prochain. « Notre parti a toujours travaillé à unir les forces de l’opposition. C’est pourquoi, je confirme le coup de fil du président Wade aux leaders de l’opposition. Au moins aux prochaines élections législatives, l’opposition doit se regrouper pour former une force qui imposera la cohabitation au président de la république le 30 juillet prochain », martèle-t-il.



Par ailleurs, Déthié Fall et ses camarades promettent de participer au rassemblement du mouvement « Y en a marre » prévu le 7 avril à la place de l’Obélisque pour dénoncer le recul démocratique. "Notre parti est dans la coalition ‘’Mankoo wattu Sénégal’’ qui est en ordre de bataille pour combattre toute forme de dérive du pouvoir actuel et renforcer la démocratie et les libertés".



"Donc, il est clair que nous avons toujours été partants pour des manifestations qui vont dans le sens de régler les différentes préoccupations des populations ", assure-t-il pour conclure.

L’as