Pour avoir bravé l’interdiction de fumer dans un moyen de transport aérien : Le Marocain, Mohamed Haoufadi écope de six mois de prison, assortis de sursis A bord d’un avion de la Compagnie Royal Air Maroc, Mohamed Haoufadi a dérogé à l’interdiction de fumer. Jugé, ce vendredi, par le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar, il récolte une peine d’avertissement de six mois, assortis de sursis et une amende de 100 mille francs Cfa.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

Pris par une forte envie de prendre la cigarette, le prévenu, Mohamed Haoufadi s’en ouvre à une hôtesse de l’air. Cette dernière, lui signifie à son tour que c’est interdit. Loin des indiscrétions, il se retire dans les toilettes pour prendre sa dose de cigarette. Malheureusement pour lui, la fumée a alerté les responsables de la compagnie.



Attrait devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar, ce vendredi pour violation des consignes, relatives à la sécurisation de la navigation aérienne, mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu n’a fait que regretter son acte.



Dans son réquisitoire, le représentant du Ministère public a requis une peine d’avertissement de six mois, assortis de sursis et une amende de 500 mille FCfa contre le prévenu. Selon lui, le prévenu a mis en danger la vie des autres passagers en violant les consignes de sécurité du code de l’aviation civile.



Les avocats de la défense ont plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi, avant de demander la restitution de son passeport. D’après eux, leur client n’a pas violé expressément les normes de sécurité. Mais, c’est son addiction à la cigarette qui justifie son comportement.



Le tribunal a requis six mois de prison, assortis de sursis et une amende de 100 mille francs Cfa contre le prévenu. Il a en même temps demandé la restitution de son passeport.



Kady FATY Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook