Pour avoir déposé une liste parallèle: Macky Sall sanctionne Ibrahima Nguette

Le chef de l’Etat a mis sa menace de sanctionner tout membre de sa mouvance qui aurait confectionné une liste autre que celle de Benno Bokk Yaakaar (BBY) en exécution. En effet, Macky Sall a décidé ce mercredi, lors du Conseil des ministres, de limoger le Directeur de la construction au niveau du ministère du Renouveau urbain de l’Habitat et du Cadre de vie, Ibrahima Abou Nguette.



Ce dernier avait osé défier le chef de la coalition présidentielle en mettant en place une liste parallèle avec la coalition n K-IPD Senegaal Ca Kanam pour aller récolter les votes des Sénégalais. Pour cet affront, le leader de Initiative pour une politique de développement (IPD) a vu le sabre de Macky Sall lui tomber sur le coup.



Le désormais ancien Directeur de la construction se dit prendre cette décision avec philosophie, d’autant plus que, révèle-t-il, il a déjà voulu partir. Et de rappeler une anecdote dans les colonnes de "Vox Populi": «Je me rappelle en 2012 quand je suis venu voir, il me disait que tu es venu me voir mais Abdoulaye Wade va te renvoyer mais par la force des choses, c’est lui qui me renvoie»



Pressafrik.com