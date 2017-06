Pour avoir raté son vol, une passagère d’Air France gifle une employée. (Vidéo)

Sous les yeux de son mari et de son enfant, une voyageuse chinoise ayant raté son vol, n’a pu s’empêcher de gifler une employée de la compagnie Air France. Mécontente d’avoir raté le vol qu’elle devait emprunter, elle s’en est prise physiquement à cette employée.

Les faits se sont déroulés en début du mois de juin. Une passagère a, à plusieurs reprises, giflé une employée de l’aéroport de Wuhan en Chine. En effet, d’après plusieurs médias locaux, cette dernière lui a annoncé que l’embarquement du vol Air France qu’elle devait emprunter était clos depuis 14 minutes.



La passagère est une chinoise de 36 ans. Apparemment, celle-ci n’a pas du tout apprécié de ne pas pouvoir voyager dans ce vol. Elle est entrée dans une violente colère. L’employée lui aurait donc fait des propositions de modifications ou de remboursement de son billet. On dirait que cette proposition a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La passagère s’est immédiatement prise physiquement à son interlocutrice.

Sur les images filmées par les caméras de surveillance, on peut voir cette chinoise passer derrière le comptoir de l’employée pour commencer à la frapper avant que plusieurs personnes n’interviennent pour arrêter la voyageuse et secourir l’employée.

La jeune femme de 36, était accompagnée de son mari et de son enfant pendant l’agression. Ils se rendaient tous les trois à Paris pour une conférence importante pour elle. Air Journal indique que cette étudiante en doctorat a été arrêtée et détenue pendant 10 jours. La compagnie Air France attend les conclusions de l’enquête des autorités chinoises avant de prendre des mesures.





