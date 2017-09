Pour battre Gris Bordeaux le 1er janvier : Balla recrute un ivoirien spécialiste en bodybuilding

Balla Gaye 2 va vers un combat très capital contre Gris Bordeaux le 1er Janvier prochain.



Dans le creux de la vague, après avoir enregistré deux cuisantes défaites et deux saisons blanches, le lion de Guédiawaye est très attendu. Il est également convaincu qu’il doit forcément montrer un meilleur visage lors de sa prochaine sortie.



Certains observateurs laissent entendre que le fils de Double Less est physiquement fini. L’on estime que Balla Gaye 2 n’aura plus son état physique de ses années de gloire. Le frère de Sa Thiès est donc conscient qu’il doit revenir avec un état physique remodelé et rajeuni.



Dans l’optique d’afficher une forme physique éblouissante, Balla gaye 2 a recruté un moniteur ivoirien du nom de Modjan Kanté. Ce dernier connait le lion de Guédiawaye pour avoir travaillé avec lui dans le passé.



Dans une vidé publiée sur sa page Facebook, le moniteur ivoirien présentait son athlète avec le sentiment d’avoir accompli sa mission. Balla Gaye 2 s’est présenté très en forme avec un ventre complètement cassé.



« Kanté Modjan ne badine pas avec Balla Gaye 2. Il se déplace tous les jours pour venir le prendre à la maison et partir avec lui à l’entrainement. Balla Gaye 2 s’entraine très sérieusement avec lui. Nous sommes très satisfaits de son état physique actuel », confie un proche de l’adversaire de Gris Bordeaux, sous le couvert de l’anonymat.



Balla Gaye 2 a préparé ses derniers combats à l’olympique club chez le coach Guy. Ce dernier a été le préparateur physique de Modou Lô. Aussi, Guy a eu à préparer d’autres lutteurs comme Gris Bordeaux et Tapha Tine. L’enfant de Guédiawaye n’a cette fois pas préféré continuer avec Guy et s’est attaché les services de Kanté Modjan.



Beaucoup d’athlètes semblent comprendre aujourd’hui que ce qu’ils cherchaient aux Etats-Unis, ils peuvent l’avoir ici au Sénégal, notamment chez l’expert Kanté.



C’est le cas des lutteurs comme Lac Rose et Ama Baldé. Ces deux espoirs de la lutte sénégalaise connaissent bien ce professionnel ivoirien du bodybuilding. C’est ce Kanté-là qui entraine actuellement Ama Baldé. Tous les grands champions de la lutte jurent que Kanté Modjan a la baraka dans son job. Il a en bandoulière une grande expérience dans la préparation des lutteurs.



