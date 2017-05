Pour cause de Ramadan et d’élections : La Journée du Dialogue national reportée

Le chef de l’État a décidé du report de la cérémonie officielle de la Journée du Dialogue national qui devrait avoir lieu, demain 28 mai. C’est en raison du calendrier trop chargé avec le début du mois du ramadan, des élections de représentativité syndicale et les élections législatives.



Le 28 mai a été consacré Journée du Dialogue national par le chef de l’État, le président Macky Sall, rappelle le communiqué reçu à Leral.net. Cette première édition, tenue il y a un an, a regroupé les forces vives de la Nation dans leur diversité. Les familles religieuses, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les organisations socioprofessionnelles, les mouvements sportifs et culturels, les jeunes et les femmes ont massivement répondu à l’appel du chef de l’État. Dans un climat d’ouverture et de convivialité, les représentants des différents acteurs ont tour à tour pris la parole durant plus de neuf heures d’horloge, s’exprimant librement sur leurs préoccupations.



La deuxième édition devait avoir lieu ce 28 mai 2017. Du fait d’une coïncidence de plusieurs agendas, notamment le début du Ramadan, les élections de représentativité des centrales syndicales et la préparation des élections législatives, le chef de l’État a décidé du report de la cérémonie officielle de la Journée du Dialogue national. Le chef de l’État invite l’ensemble des acteurs à mettre à profit ce report pour préparer, au mieux, ce moment important dans la vie de la Nation, qui ponctue son unité fondamentale dans la diversité de ses composantes.



Le président de la République réaffirme sa disponibilité à l’endroit de toutes les forces vives de notre pays et exhorte tous les Sénégalais à conforter et consolider les fondements de l’unité de notre Nation et de notre peuple, dans notre effort quotidien pour le bien-être, la paix et la liberté.



EL H. THIAM

