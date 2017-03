Pour cause de deuil chez la famille Omarienne : Macky Sall annule les festivités de sa visite à Louga

Selon nos informations, le président de la République a demandé à ses partisans l'annulation des festivités prévues à son accueil ce dimanche à Louga à cause du décès du frère du Khalife, THierno Saydou Mountaga Dakha Tall, frère du Khalife THierno Bachir. Dès son arrivée à Louga, le président ira présenter ses condoléances au Khalife. Puis, il va se rendre à la gouvernance pour une cérémonie sobre de lancement du projet d'assainissement de la ville. Le responsable politique Mamour Diallo avait déjà demandé à ses partisans de s'incliner devant la mémoire du défunt et d'annuler les festivités prévues à l'occasion de la visite du chef de l'Etat Mamour Diallo est réputé très proche de la famille Omarienne.

