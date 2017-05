Pour convaincre l'électorat jeune, BBY décide d'investir les réseaux sociaux La communication n'est pas le point fort de l'APR et de ses alliés, membres de la coalition "Benno Bokk Yaakar", ce déficit les a poussés à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies de communication en direction des électeurs, notamment via les réseaux sociaux.

En vue de la campagne électorale pour les Législatives, les responsables de la mouvance présidentielle à Thiès ont décidé d'élargir les stratégies de communication en mettant un accent particulier sur les réseaux sociaux pour convoiter les voix des jeunes inscrits sur les listes électorales.



Cette stratégie vise la tranche d'âge comprise entre les 25-35 ans. La coalition au pouvoir considère que pour assurer la victoire à la mouvance présidentielle, il faut que chacun gagne dans sa commune mais aussi et surtout, il va falloir déployer une large stratégie de communication, particulièrement sur les réseaux sociaux.



Sur la question de l'ex-ministre de l'Energie limogé, Thierno Alassane Sall, les positions sont restées divergentes. Réunis pendant des heures, ni Abdou Mbow, ni Maodo Malick Mbaye, ni le DG de La Poste, Ciré Dia, ni le ministre Augustin Tine n'ont prononcé le nom de l'ex-ministre. Comme s'ils voulaient cacher quelque chose. Même s'il n'est certes plus ministre, il reste toujours le coordonnateur communal de l'APR à Thiès et demeure un élément central de la coalition au pouvoir. Pour autant, le docteur Augustin Tine qui présidait la séance, exhorte tous les militants, en particulier le camarade responsable communal Thierno Alassane Sall, à continuer la tâche de massification entreprise à la base.



source: la tribune

