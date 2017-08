Pour des broutilles, N. Ndaw plante trois coups de couteau à la tête de son grand-frère Une bagarre entre deux frères a failli virer au drame le 3 août dernier à la rue 7x16 à la Médina. Le plus jeune a poignardé son ainé à la tête. Si le plaignant qui n’a dû son salut qu’à la prompte intervention des riverains, parle de trois coups de couteau, le mis en cause banalise, se prévalant de l’excuse de la provocation.

Entre N. Ndaw et son grand frère A. Ndaw, le courant ne passe pas. Et ce n’est pas la première fois qu’ils en viennent aux mains. Mais le 3 août dernier, leur bagarre a failli déboucher sur l’irréparable, puisqu’il y a eu usage d’arme blanche.



Si A Ndaw, le grand frère et plaignant qui a eu une incapacité temporaire de travail de 23 jours, soutient avoir reçu trois coups de couteau à la tête, son frère a minimisé les faits, en soutenant n’avoir utilisé qu’une pince.



Quoi qu’il en soit, il fait signaler que n’eut été l’intervention de riverains, cette altercation allait déboucher sur mort d’homme.



Dans sa plainte pour coups et blessures volontaires par arme blanche, déposée au commissariat de la Médina, A Ndaw a d’emblée expliqué que son jeune frère qui n’a aucun respect pour ses aînés, s’en prend à tout le monde.



Et selon lui, personne n’ose lui tenir tête au risque de se faire agresser physiquement. C’est dans ces circonstances, dit-il, que le jour des faits, il l’a attaqué pour une banale histoire. En effet, c’est en voulant protéger ses moutons que ce dernier l’a agressé avant de le rouer de coups.



Et vu la différence d’âge (il est son ainé de 10 ans), le plaignant dit avoir perdu l’équilibre au cours de la bagarre et s’est retrouvé à terre. Départagés dans un premier temps par les riverains A. Ndaw dit s’être armé plus tard d’un bâton, pour parer à toute éventualité, vu que son jeune frère est très agressif.



Finalement, les faits lui ont donné raison. Quelques minutes plus tard, dit-il, ce dernier est sorti de la maison avec un couteau. Une arme dont il s’est servi pour lui donner un premier coup qu’il a par chance, paré avec son bâton. Malheureusement pour lui, par la suite, son frangin a réussi à lui assèner trois coups à la tête. Baignant dans une mare de sang, il a tout de suite été évacué à l’hôpital.



Finalement interpellé et interrogé sur son acte, N. Ndaw a partiellement reconnu les faits. Se prévalant de l’excuse de la provocation, il a soutenu que c’est son frère qui a ouvert les hostilités en lu donnant un violent coup qui l’a mis KO. C’est donc en se défendant dit-il, qu’il lui a donné ces coups. Malgré tout il a été déféré au parquet.





