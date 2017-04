Pour dire NON à l'usine: Chill for the good cause:

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Après La Marche du Peuple pour une Justice Equitable et une Meilleure Démocratie au Sénégal ce vendredi 07 avril, il faudra se reposer en écoutant du bon son ... bref, tu connais la rengaine ? CHILL FOR THE GOOD CAUSE!



Au menu, Dj Set sur la Plage et Live puis la Grande Photo #9... On ne change pas une équipe qui gagne mais on pourrait encore agrandir la famille ! Alors amène tes frères, tes soeurs, tes oncles et tantes, et même ta mémé... je suis sur qu'ils ont ont de belles histoires à nous raconter de cette plage paradisiaque... qu'on va réussir à protéger!

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook