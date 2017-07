Pour échapper aux balles de son copain : Ndeye Maguette Tine saute du 2e étage

Par Jalousie, le commerçant a failli tuer d’une balle sa copine Ndèye Maguette Tine, qui s’est jetée du 2e étage de l’immeuble où se trouve l’appartement de ce dernier, le lendemain de la Korité.



Le commerçant Malick Sène et la demoiselle Ndèye Maguette Tine sont en couple depuis un bon bout de temps. La veille de la Korité, Malick Sène a donné à sa copine Ndèye Maguette, de l’argent pour l’achat de greffage, des chaussures, un tissu et de l’argent pour la couture.



Après ceci, les deux avaient prévu de se voir en amoureux le jour de la fête. Le jour J, Maguette a posé un lapin à son petit-ami Malick. Le lendemain, une fois à l’appartement, Malick a fermé toutes les issues afin que Maguette ne puisse s’échapper. Puis, il l’a battue violemment. Ne se limitant pas à cela, Malick a saisi son pistolet et a voulu vider son chargeur sur sa maîtresse.



Sachant de quoi son copain est capable, la jeune dame a sauté du 2e étage pour sauver sa peau. Malheureusement, pour elle, elle a eu multiples fractures.



Arrêté pour coups et blessures volontaires avec Incapacité temporaire de travail de 60 jours, son procès est renvoyé au 8 août prochain.





Senego