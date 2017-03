Pour éviter le crash, un Airbus A340-300 de SwissAir en atterrissage d'urgence

Un avion de la compagnie aérienne suisse Swiss International AirLines a été contraint de faire une descente rapide et se dérouter vers l'aéroport international de Dakar (Sénégal) suite à une dépressurisation subite de la cabine passagers.



L'avion, un Airbus A340-300, immatriculé HB-JMA, vol LX92, qui devait effectuer la liaison entre l'aéroport international Kloten de Zürich (Suisse) et l'aéroport international Guarulhos de Sao Paulo (Brésil) avec 215 passagers à bord avait décollé vers 22h40, heure locale, et se trouvait en vol depuis plus de deux heures heure, au-dessus de la Mauritanie, lorsque les pilotes ont été alertés par une dépressurisation subite de la cabine passagers. Ils ont alors décidé de se dérouter vers l'aéroport international de Dakar.



Déroutement cause dépressurisation en vol d'un avion de Swis



L'avion s'est posé sans autre incident, au milieu des véhicules de sécurité venus l'attendre. Il n'y a pas eu de blessés. Les passagers ont été débarqués et transférés dans le terminal afin d'y attendre que la compagnie aérienne puisse les transporter à destination. Une équipe de techniciens va examiner l'appareil afin de déterminer les causes de l'incident.



