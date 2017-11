Pour exiger sa part de la recette durant le Magal : L’apprenti s’en prend à son père, armé d’un couteau

Il y a de ces fils qui font honte à leurs parents. C’est le cas de Daouda Gningue, qui en lieu et place de trouver des voies et moyens pour combler de bonheur son père, l’a déshonoré publiquement. Une humiliation que le père de famille ne va pas oublier de sitôt, puisque c’est devant ses collègues du garage de Rufisque, que son fils l’a humilié.



Conducteur d’un car de transport en commun, Modou Gningue pensait bien faire, en embauchant son propre fils comme apprenti-chauffeur, depuis sa tendre enfance. Un choix qu’il est certainement en train de de regretter, après cette affaire. En effet, ce dernier n’a pas attendu qu’ils soient seuls, ou tout au moins en famille, pour lui réclamer sa part de la recette du Magal de Touba.



Et il faut dire que son fils n’y est pas allé de main morte, puisqu’il est allé s’armer pour la circonstance. Toutes choses qui font que c’est avec une grande surprise que le sieur Gningue a vu son fils surgir de nulle part, avec un couteau à la main, pour lui réclamer son dû. Très insolent, le jeune homme a également abreuvé d’injures son pater pour réclamer ses sous après l’événement du grand Magal de Touba. Le tout, sous le regard médusé des témoins de la scène.



Une idée allergique du rejeton qui ameuté les occupants du garage de Rufisque. Il faut dire que le comportement de Daouda est resté en travers de la gorge du père de famille, qui n’a pas hésité à porter plainte contre son fils pour violence à ascendant et injures publiques.



Jugé hier, devant la barre du tribunal d’instance de Rufisque, le fils indélicat s’est fondu en excuses, regrettant l’affront subi en public par son patron de père. Il devra néanmoins, croupir encore en prison jusqu’au 29 novembre prochain, jour du délibéré de son procès.









