Pour fournir de l'emploi à 2000 jeunes, le gouvernement lance une formation sur les métiers du pétrole et du gaz Le ministre de la Formation Professionnelle, Mamadou Talla, a procédé hier au lancement des formations portant sur les métiers du pétrole et du gaz. Initié avec la collaboration des professionnels du secteur, ce programme de formation permettra, à terme, à 2000 demandeurs d'emplois d’être insérés dans quatre métiers correspondant à la demande des entreprises pétrolières et gazières. Et cela, pour un montant de 300.000.000 Fcfa.

Pour contribuer à la création d'emploi pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, l'Etat du Sénégal, en partenariat avec les professionnels du secteur parapétrolier, amis en place un programme de formations portant sur les métiers du pétrole et du gaz.



Grace à ce programme en effet, 2000 demandeurs d'emploi seront formés par l'Office National de Formation Professionnelle (Onfp) sur quatre métiers correspondant à la demande des entreprises intervenant dans les secteurs pétroliers et gaziers pour un montant de 300 millions Fcfa. La cérémonie de lancement de ce programme a eu lieu hier sous la présidence du ministre de la Formation Professionnelle Mamadou Talla qui est revenu sur l"importance de cette initiative.



"Dans l'orientation de sa politique, le ministère de la Formation Professionnelle s'est donné comme objectif d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique à l'horizon 2025, d’enrôler plus de 100.000 travailleurs dans la formation continue. Par conséquent, l'atteinte de ces objectifs passe par la mise en place de projets innovants, de formations adaptées pour permettre d’enrôler massivement les jeunes dans le système de la formation professionnelle", souligne Mamadou Talla.



C'est dans ce cadre que le département a initié une série de formations à travers le pays pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises en termes de qualification des jeunes. "Dans quelques années, notre pays va produire du pétrole et du gaz, après la découverte récente d'importants gisements. L'exploitation de ces ressources va nécessairement entraîner une transformation structurelle de notre économie, permettant aux entreprises du secteur de recruter massivement les jeunes. A ce titre, la formation professionnelle et technique devra relever le défi de rendre disponible la main d'oeuvre qualifiée correspondant aux besoins de ce secteur".



En étudiant le programme de formation dans les métiers du pétrole et du gaz, indique le ministre, le département se prépare à faire face à ce défi. "Dans le cadre de sa mise en oeuvre, il s'agira, dans sa première phase, de former 2.000 demandes d'emplois et travailleurs dans le cadre des métiers correspondant aux besoins des entreprises actives dans la distribution des produits pétroliers et gaziers, tels que les pompistes, les gérants de dépôt de gaz et les agents de sécurité de sites pétroliers. Le budget de 300 millions Fcfa sera consacré à ce programme qui couvre le territoire national", explique Mamadou Talla qui précise que le choix de ces métiers a été justifié par la demande sans cesse croissante du secteur parapétrolier d'avoir à son actif un personnel qualifié.

