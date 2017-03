Pour la Journée internationale des femmes, la CPI appelle à un monde sans crainte ni violence (Vidéos) A l'occasion de la mondiale de la femme, célébrée ce 8 mars, la Présidente et la Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) ont fait chacune, une déclaration sur la nécessité de renforcer leurs efforts pour promouvoir la sécurité et la justice, afin de respecter les droits des femmes et défendre leur rôle égal dans la société, exempte de violence.



La Présidente de la CPI, Mme la Juge Fernández de Gurmendi a souligné la nécessité de plus de femmes dans des rôles de leadership : « La CPI, dont la Présidence est entièrement composée de femmes, dont le Procureur est une femme et qui compte plusieurs femmes juges, est un exemple de la façon dont les femmes peuvent mener la réalisation de la justice et de la sécurité. » Elle a exprimé des espoirs pour « un monde où cet exemple s’appliquerait partout, parce que le leadership des femmes est essentiel à la construction d'une société juste, où les femmes peuvent poursuivre tous leurs objectifs sans crainte et avec des chances égales.»



Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda a rappelé l’impact des conflits sur les femmes et les filles, et les efforts de son Bureau pour lutter contre l’impunité des crimes sexistes et de la violence sexuelle : « Mon espoir pour l'avenir des femmes et des filles est celui d’un monde plus juste et pacifique, où les crimes atroces sont universellement réprimandés et jugés. Un monde où il n’y ait pas de division de genres en matière d'égalité des chances, des droits et des libertés. Tant que les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans le monde entier, notre travail n'est pas terminé. L'égalité et le respect des femmes est un progrès pour tous. »

La Journée internationale des femmes célèbre les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes tout en soulignant la nécessité de progresser davantage dans la parité des genres. Les femmes et les filles autour du monde entier doivent pouvoir vivre dans le confort de la sécurité et avoir les mêmes chances d'exceller dans la société, sans crainte ni violence. La CPI poursuivra son travail en vue de bâtir un monde plus juste, en stricte conformité avec son mandat.



