Pour la conquête du département Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord : Wade livre ses dernières consignes de guerre à ses troupes La tête de liste nationale de la Coalition “Gagnante Wattu Senegaal” ne badine pas. Au contraire, elle est en train de mettre les bouchées doubles, dans la perspective des prochaines élections locales.



Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 06:44 | | 0 commentaire(s)|

“Le président Wade, maître des lieux depuis Versailles, a béni “la Dream Team” gagnante Wattu Sénégal, ce samedi 17 juin, en recevant les candidats investis à la députation pour le département Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord”. C’est du moins ce qu’a appris Actusen.com d’une source proche du Parti démocratique sénégalais établie à Paris.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, ce dernier explique : “la machine de la der des batailles est enclenchée et rien ne l’arrêtera jusqu’à la victoire finale. Que le peuple se tienne prêt, car le “rouleau compresseur” Wade arrive sous peu avec armes et bagages politiques pour balayer Macky de la galaxie des dictateurs des temps modernes”.



Convaincu qu’il “est du devoir du peuple, avec l’aide de Wade, de tourner la page de cette 12ème Législature moribonde qui a traîné plus de casseroles que dans l’émission Top-chef, Dr Mamadou Seck, cadre du Pds à Paris, persiste et signe en ces termes : “que l’armée du salut se tienne prête !!!”.



Pour ceux qui ne le savent pas, l’ancien Président Abdoulaye Wade, 91 ans, est la tête de liste nationale de la Coalition “Gagnante Wattu Senegaal” et devra faire face à une kyrielle de Coalitions, dans la perspective du scrutin du 30 juillet prochain.



Me Abdoulaye Wade est attendu, dans les prochains jours, à Dakar. Où, en dépit de son âge très avancé, il devra encore défier les lois de la nature, en battant campagne dans des conditions surréalistes, avec notamment un thermomètre qui peut afficher, dans certaines contrées du Sénégal, jusqu’à 49°.



Actusen.com





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook