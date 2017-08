Pour la libération de Khalifa Sall : Ses soutiens lancent officiellement la campagne pour le paiement de sa caution

Le collectif pour la collecte de la caution exigée à Khalifa Sall, dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, reprend du service, après la parenthèse des législatives.



A en croire des capteurs, Nicolas Ndiaye et compagnie qui sont déterminés à collecter 1,8 milliard de FCFA pour tirer d’affaire Khalifa Sall vont faire face à la presse aujourd’hui, à partir de 16h, au siège de la coalition mankoo taxawu senegaal, à Sacré-Cœur. Ce sera pour lancer officiellement la campagne de collecte.



Les souteneurs de l’ancien maire de grand yoff vont dévoiler à cette occasion, leur stratégie pour arriver à leurs fins. D’après nos machins, les comptes bancaires seront communiqués aux dakarois, de même que les comptes orange money et Tigo cash.



Les images et les vidéos de la campagne seront également présentées. Mais également, les différents tickets de souscription et les points dédiés à la vente. Les 1000 jeunes qui se sont récemment illustrés pour la libération du premier magistrat de la ville de Dakar, seront mis à contribution lors de cette campagne de collecte qui sera aussi un grand moment de mobilisation pour tous les partisans de khaf.



D’ailleurs, pour donner le ton, un grand rassemblement pour exiger la libération de la tête de liste de mankoo taxawu senegaal aux dernières élections législatives, est prévu demain mercredi. Les partisans de l’édile de Dakar comptent maintenir la cadence, jusqu’à la libération de leur champion.

