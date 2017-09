Pour la libération de l’imam Ndao et Cie: Nittu degg manifeste dimanche

Le mouvement nittu degg demande, à défaut d’un jugement dans les plus brefs délais, la « libération immédiate » des Sénégalais emprisonnés pour des accusations liées au terrorisme, dont le plus célèbre entre eux est l’imam Alioune Badara Ndao, détenu au camp pénal de liberté 6.



« Le mouvement fait appel à leur libération des preuves de culpabilités ne sont pas établies », rapporte un communique dudit mouvement publie, hier. Lequel précise que « leur innocence ne souffre d’aucune ambiguïté », ils sont au nombre d’une quarantaine ces individus incarcères dans différentes prisons du pays, accusés d’apologies du terrorisme. Mais ils ne sont pas encore jugés, alors que les enquêtes sont déjà bouclées, pour la plupart. C’est dans cette perspective que les membres de Nittu Degg organisent une rencontre dénommée « Tegui Tuuma », ce dimanche 24 septembre, à Kaolack.



Ce sera en présence des proches et souteneurs de l’imam Ndao et Cie. « Le mouvement fait appel à nos dirigeants pour que ces sénégalais soient blanchis au lieu d’être emprisonnes sans preuves, suite à des dénonciations faites par les superpuissances étrangères qui cherchent à mouiller des gens honnêtes qui n’ont rien à voir avec le terrorisme avec le terrorisme ». Plusieurs personnalités religieuses et des avocats des familles des détenus seront présent à cette manifestation à caractère pacifique, annonce toujours la même source.



Au Sénégal, plus de 40 personnes sont détenues pour « apologie du terrorisme » au camp pénal de liberté 6, on retrouve outre l’imam Ndao, l’imam Ibrahima Seye, Ibrahima Ndiaye, Oumar Keita et autres. À la maison d’arrêt et de correction de cap manuel sont détenus l’imam Aboubacar Dianko, Saer kebe, Mamadou Moustapha Diatta, Moustapha Mbaye, Boubacar Diop, Ibrahima Ly etc. Enfin à la prison de Thiès sont incarcères les deux femmes accusées d’être des complices d’imam Ndao, Coumba Niang et Marieme Sow.



