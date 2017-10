Pour la libération du maire de Dakar, les jeunes de Khalifa Sall manifestent à la Medina, aujourd’hui Les khalifistes ne baissent pas les bras. En ce sens, le Collectif pour la libération du maire de Dakar entend organiser une manifestation « pacifique » à la Medina, rue 25. Il invite l’opposition, la société civile et les jeunes à les rejoindre dans ce « combat ».

« Aujourd’hui, c’est le grand jour. Un jour important dans la suite de notre lutte pour la préservation des acquis démocratiques. J’appelle cette jeunesse qui s’était mobilisée pour dire ‘’ne touche pas à ma Constitution’’, cette même jeunesse qui s’était mobilisé devant les grilles de l’Assemblée nationale contre le 3e mandat de Abdoulaye Wade.



Parce que notre démocratie agonise et nos droits sont en train de souffrir. Nous devons nous mobiliser non seulement pour réclamer la libération de Khalifa Sall, mais aussi pour montrer à ce régime despotique, que le Sénégal est une République », fulmine le président des jeunes du Collectif du mouvement Khalifiste. Bassirou Samb estime que « trop c’est trop » pour dire que l’heure de la mise en liberté de l’édile de la ville de Dakar a sonné.



Sur la question de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, le Collectif se dit choqué par les « contradictions flagrantes » du régime en place, « obnubilé » par un éventuel second mandat. « Les droits du maire sont violés au vu et au su de tout le monde. On disait que Khalifa Sall ne bénéficie pas d’une immunité parlementaire et maintenant et on nous parle de la levée de son immunité », regrettent les pro-Khalifa.







