Pour la sécurité judiciaire sénégalaise : Un manuel de déontologie des magistrats a vu le jour

Produit de la coopération judiciaire entre le Sénégal et la France, le manuel de déontologie à l’usage des magistrats du Sénégal a été mis à la disposition du corps judiciaire sénégalais, ce vendredi.



C’est lors d’une journée de partage, sous la présidence de Me Sidiki Kaba, ministre de la justice, garde des sceaux sous le thème « sécurité judiciaire », que cet ouvrage a été mis à la disposition de la justice sénégalaise.



C’est à l’issue de 2 années de travail entre magistrats sénégalais et français que cet ouvrage d’une grande qualité a été élaboré, selon le ministre de la justice.



Qui ajoute que, ce manuel, permettra aux magistrats de mieux appréhender leurs comportements dans l’exercice de leur fonction dont la pratique pourrait mieux assurer l’indépendance de la justice et surtout la sécurité des justiciables.