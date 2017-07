Pour les beaux yeux d’Ibrahima Diallo, deux receveuses de «Tata » soldent leurs comptes dans le sang

Amy Collé Dème et Oumy Keïta, deux recenseuses d’une ligne de transport « Tata » ont été attraites hier, devant le juge tribunal des flagrants délits de Dakar. Leurs déboires avec Dame justice résultent d’une violente bagarre qui les opposées dans le bus à la gare Petersen.



Il ressort des débats d’audience, qu’elles sortent tous les deux avec un certain Ibrahima Diallo, lequel se trouve être leur collègue de service. Depuis 2016, une rivalité s’est installée entre les deux filles, car chacune d’elles ne veut, pour rien au monde, laisser la place à l’autre pour cet homme. La moindre rencontre entre elles, est source de tension.



Ce qu’elles ont confirmé d’ailleurs, devant la barre. «C’est elle qui m’a attaqué en premier dans la bus, avec une lame qu’elle détenait. Celle-ci est tombée durant la bagarre et je l’ai ramassée et lui ai lacéré le visage », soutient Amy Collé Dème. De son côté, Oumou Keïta avoir été provoquée par son collègue qui plus est, l’a lacérée le visage.



«Le jour des faits, explique-t-elle, j’étais en stage, car Arona Diop me formait pour ce boulot. A hauteur de Diamaguène, Amy Collé est venue s’assoir sur le siège réservé aux stagiaires. Arona l’a sommée de se lever, mais elle a refusé, tout en tenant des propos très durs. Pour éviter une histoire, je me suis déplacée vers le chauffeur sans piper mot, en m’asseyant sur le siège d’à côté. Une fois à Petersen, elle m’a attaquée et lacéré mon visage ».



Des propos confirmés par Arona Diop, interrogé comme témoin devant la barre. Au délibéré, Amy Collé Dème a été déclarée coupable et condamnée 3 à mois assortis du sursis et 100 000 F Cfa d’amende.