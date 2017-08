Pour les fidèles qui ont la même lune qu’Iyane Thiam : la Tabaski, c’est le 02 Septembre

Mourchid Iyane Thiam et les membres de ladite Commission, procédaient, ainsi, comme à l’accoutumée, à l’observation du Croissant lunaire, ce mardi à la Rts.



Au terme de leur travail, ces derniers ont affirmé que, nulle part, dans le pays, le Croissant lunaire n’a été aperçu.



«Nous avons demandé à nos correspondants et à tous les grands marabouts du pays, mais dans aucune des localités, la lune n’a été aperçue.



Donc, nous retenons la date du samedi 02 septembre comme étant le jour de la Tabaski ici au Sénégal», a-t-il déclaré.



Reste à croiser les doigts, pour qu’il n’y ait pas d’autres Lunes et par conséquent, d’autres fêtes de Tabaski.





Actusen.com