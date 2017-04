Pour lutter contre l’insécurité, la longue attente, entre autres dans le transport urbain : bientôt, un logiciel pour les taximen Pour révolutionner le transport urbain et lutter contre l’insécurité routière qui sévit dans ce secteur, une plateforme SenTaxiTrafic, propose ses services aux chauffeurs de taxi. Ce, pour les mettre en relation directe avec les passagers.

La plateforme SenTaxiTrafic, qui vient d’être lancée par de jeunes entrepreneurs, permettra aux clients de ces taxis de gagner plus de temps et d’en trouver facilement un. C’est en tout cas l’ambition de son initiateur, Abdourahmane Ndongo, directeur de la société Sens. « Nous avons mis en place une nouvelle plateforme. C’est une mise en relation entre un taximan et son client qui permettra de faciliter le déplacement des citoyens. Les clients n’a plus besoin d’attendre longuement un taxi ou de sortir de sa maison pour chercher un moyen de déplacement. En quelque sorte, c’est une lutte contre l’insécurité. On peut rester chez soi et appeler un taximan via l’application de la plateforme », a déclaré, hier, Astou Diop., responsable marketing de la plateforme. Et d’ajouter : "c’est juste pour révolutionner le secteur du transport sénégalais. Nous savons que dans beaucoup de pays, ce secteur est bien modernisé mais tel n’est pas le cas dans notre pays".



Selon ces jeunes, des conditions s’imposent aux chauffeurs. Ces derniers sont obligés d’être en règle avec l’Etat. « Pour intégrer la plateforme, il faut avoir un permis de conduire, un livret, la licence et la carte grise de la voiture. Ce sont là les points que nous exigeons », affirme Astou Diop.





En ce qui concerne la sécurité, elle souligne que le client a toujours les informations sur le taximan qui va le transporter. Et sur ce, après avoir reçu son ticket à sa descente, le client à la possibilité d’identifier le chauffeur. Au-delà du ticket, les jeunes disent avoir intégré dans la plateforme, un système d’alerte qui permettra, en cas de problème ou de souci, au client d'interpeller directement leur service qui ne tardera pas de réagir.



