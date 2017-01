Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour m’extorquer, elle m’a fait croire qu’elle était enceinte de moi ! Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 23:09 | | 0 commentaire(s)| Je suis avec M.P depuis deux ans et c’est une fille à laquelle je tiens beaucoup. Mais, je suis vraiment découragé d’elle. Figure-toi qu’elle m’a fait croire qu’elle était enceinte de moi. Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai juré de la prendre pour femme.

J'ai commencé à m’occuper d’elle sérieusement. Quel homme qui aime sa chérie ne serait-il pas heureux de la savoir enceinte ? J’ai dépensé des centaines de mille sur elle pour qu’elle soit épanouie à 100%. J’étais à ses petits soins et à huit mois et demi de la grossesse, elle me fait asseoir pour me dire que l’enfant qu’elle porte n’est pas le mien, que le monsieur qui l’a enceintée est là et qu’il réclame la paternité de la grossesse.



Vraiment, apprendre pareille nouvelle est un véritable choc, mais, je ne veux pas renoncer à ce bébé que je considère mien. C’est mon enfant et je ne suis pas prêt à le donner à quelqu’un. Le monsieur a même appelé chez moi pour me dire de laisser sa femme tranquille. Je ne sais plus quoi faire. Un fidèle lecteur…



Source : Anonyme



