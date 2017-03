Pour ne pas être ébouillanté par sa femme jalouse, l’époux infidèle disparaît dans la nature N’eut été l’intervention de ses deux amis, Elimane NDiaye allait vivre le pire moment de sa vie ou simplement passer de vie à trépas ; mais heureusement, il a été sauvé à temps. Les faits se sont déroulés à la Medina où le sieur Ndiaye a crié et juré sur tous les Saints, ne pas être infidèle à sa femme qui le prend en charge.

En effet, après avoir découvert des messages intimies envoyés à son mari, l’épouse prise de jalousie a chauffé de l’huile en vue de bien le corriger.



Pendant ce temps, Elimane Ndiaye s’était levé pour faire ses ablutions dans les toilettes en attendant la venue de ses amis pour aller à la prière. Comme moyen sûr d’éviter les disputes, il avait fini par mettre un code privé à son portable pour que sa femme ne s’immisce plus dans son jardin secret. Mais la dame a trouvé le moyen d’ouvrir le téléphone et de continuer sa fouille. Elle a ainsi profité du moment d’absence de son mari pour avoir le cœur net sur son infidélité.



Bouillante de jalousie, elle a chauffé de l'huile pendant une vingtaine de minutes pour le verser sur son mari. Mais elle n'a pu aller au bout de son dessein car un des amis de son mari a pu l'en empêcher. Frustrée, elle a traité son mari de moins que rien, d’homosexuel doublé d’incapable. Le mari qui ne s’est pas laisse faire, s’est également défoulé sur son épouse qu’il trouve obsolète, sans astuces pour retenir son mari. Après quoi, il s'en est allé pour des cieux plus cléments.



