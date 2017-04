Pour protéger le régime du Président Macky Sall, "Macky 2012" promet d'étouffer Y en a marre

Le mouvement Y en a marre qui a annoncé son rassemblement à un million de manifestants ne sera pas seul sur le terrain., la coalition Macky 2012 entend démontrer que que Thiat et ses camarades n'ont pas le monopole de la vérité. " Ils ne seront pas les seuls . Macky 2012 sera au coeur de cette manifestation", a assuré Moustapha Fall Ché, précisant que " cette coalition possède en son sein de nombreux éléments qui ont appris et maîtrisé les techniques de contre-manifestations à l'étranger".



Reconnaissant le droit à Y en a marre de manifester, le coordonnateur de cette coalition de la majorité présidentielle, M. Fall qui estime que le pouvoir doit être protégé, lui demande de se préparer en conséquence car " Macky 2012, la première colonne vertébrale de "Benno Bokk Yaakar" sera au coeur de ces événements. On pèsera de tout notre poids, de toute notre technicité de lutte ce 7 avril ", a-t-il réitéré.



Par ailleurs, à partir d'un bilan "partiel", qu'elle a décliné en cinq secteurs à la suite d'une analyse "froide et rationnelle", la coalition Macky 2012 qui informe que le mouvement Y'en a marre ne l'ébranle pas, a octroyé une note de 16/20 au Président Macky Sall et à son équipe gouvernementale. Cette note porte sur "les efforts consentis sur le volet social, les plans sanitaires, agricoles et éducatif, la gouvernance sobre et vertueuse, la création d'emplois", correspond aux taux de réalisation de leurs engagements estimés à 75%, à la date d'aujourd'hui.



Ainsi, le Président de la République et son équipe disposeront de deux années qui leur permettront de résorber le déficit, synonyme d'une majorité qualifiée aux élections législatives et d'une victoire éclatante au premier tour de l'élection présidentielle de 2019. Dans ce sens d'ailleurs, M. Fall soutient que "celui qui soutient qu'il n'y a pas de démocratie au Sénégal fat dans la mauvaise foi".



source: la tribune