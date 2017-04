Pour réintégrer le Pds, Karim demande à Farba de s'agenouiller devant Oumar Sarr

Farba Senghor ne pense pas retourner dans la maison de son père, Abdoulaye Wade. Après son exclusion du Pds, avec Pape Samba Mboup, les sages du parti ont tenté de jouer les bons offices pour leur réintégration. Mais, d'après lui, Karim Wade serait intervenu et à gâcher cette médiation. " Toute médiation est impossible parce qu'au départ, il n'y avait que deux grands responsables du parti qui ont fait une médiation sérieuse et sont des amis du Président Wade et des confidents de Karim Wade en l'occurrence Talla Diouf, mais Karim Wade a fermé la porte après que j'ai demandé pardon au Président Abdoulaye Wade. Il m'a demandé de m'agenouiller devant Oumar Sarr pour lui demander pardon, ce que j'ai refusé et Karim m'a fait exclure du Pds en même temps que Pape Samba Mboup", a révélé Farba Senghor.



L'ex-chargé de la propagande du Pds qui s'exprimait hier, en marge d'un atelier de formation des acteurs politiques sur les Législatives de juillet prochain déclare qu'il s'est désormais engagé dans une nouvelle voie pour sauver l'héritage de Wade, qui dit-il, demeure sa référence. " Il reste mon mentor car il a tout fait pour moi et pour le Sénégal. Je ne renierai jamais le Président Abdoulaye Wade car je ne connais que ce parti. Je sais qu'il y a des manipulations de Karim Wade et Oumar Sarr dans le cadre de l'héritage du Président Wade", a-t-il dit.