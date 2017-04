Pour s’offrir la belle vie: Les frères Diagne volent les 15 millions de leur père et comparaissent au tribunal

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Les deux frères Khadim et Mohamed Diagne ont volé 15 millions de francs à leur père Alé Diagne qui avait minutieusement gardé l’argent dans un coffre-fort dans le magasin de sa maison. L’argent constitué de 18.950 euros et le reste en francs CFA, ne lui appartenait pas, dans sa totalité.



Ayant constaté le préjudice subi, sans effraction du coffre et la belle vie que mènent ses enfants, Alé a vite conclu que ses cambrioleurs vivaient sous son toit. Sur ces entrefaites, il est allé déposer une plainte au niveau de la police de Guédiawaye. Les mis en cause sont arrêtés le 7 mars dernier et placés en détention provisoire après une perquisition des agents enquêteurs.



Lors de leur perquisition, les enquêteurs ont découvert des ordinateurs portables, des téléphones portables, une somme de 500 000 francs, des reçus de paiement d’un appartement, 60 paires de chaussures de différentes marques, des relevés bancaires, des factures de location de voitures et une facture d’envoi de 200 000 francs.



Attraits hier à la barre du tribunal de Dakar pour les faits d’association de malfaiteurs, de vol commis la nuit en réunion et de blanchiment de capitaux, les frères sont revenus sur les faits.



Khadim Diagne a reconnu les accusations. « C’est moi qui avait volé la clé du magasin qui contenait le coffre-fort. Nous avons retiré à trois reprises des sommes d’argent. Nous avons acheté des habits, des chaussures, des portables. Nous avons aussi loué des voitures et autres », a-t-il déclaré.



De son côté, son frère Mohamed Diagne livre d’autres secrets. « Lorsque nous avons volé cet argent, j’ai ouvert un compte avec ma part. Nous avons acheté 60 paires de chaussures, des ordinateurs etc. nous avons loué un appartement à 5 000 francs la journée, ce qui nous revient à 150 000 francs le mois. Et j’y tenais mes répétitions avec un ami. Et puis j’ai fait un envoi de 200 000 francs à un ami béninois », dit-il.



Comparaissant sans avocat pour assurer leur défense, les deux frères ont sollicité la clémence du tribunal après le réquisitoire du représentant de la société.



Mais ils n’ont pas été suivis par le juge qui les a condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 1 mois ferme pour les délits d’association de malfaiteurs, de vol commis la nuit en réunion et relaxés du blanchiment de capitaux



Les echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook