Pour s’offrir la belle vie, une fille de 15 ans vole 12 millions en bijoux à sa grand-mère

Sira, une jeune fille de 15 ans vole des bijoux de sa grand-mère d’une valeur de 12 millions pour faire la fête avec ses camarades.



Camarade de classe de la jeune fille, Cherif Ousseynou Laye, infographe de18 ans, indique devant le tribunal, « c’est Sira qui m’apportait l’or. Une fois l’avoir écoulé, on louait des appartements, achetait des iPhone, se payait de belles chaussures. Je l’ai fait deux fois et on avait plus de 850 000f CFA ».



Des déclarations que Sira n’a pas niées. Qui déclare qu’Ousseynou est son camarade, ils partagent la même école.



Interpellé dans cette affaire pour les faits de recel, Ndongo Mbow bijoutier, est l’acheteur d’Ousseynou. Devant le juge, il a soutenu avoir acheté 47 grammes d’or pour le prix unitaire de 12 000 francs. Avant de continuer en ces termes, « on a eu à faire des transactions à deux reprises, mais je n’ai jamais su que c’était de l’or volé ».



Partie civile dans cette affaire, Mame Diarra Diouf déclare avoir montré à sa petite sa cachette, car elle avait confiance en elle. Selon elle, la petite a été menacée.

« C’est dommage que de enfants prennent mon patrimoine pour s’offrir la belle vie », déplora-t-elle.



Le parquet dans son réquisitoire a demandé la requalification des faits en recel. Selon le maître des poursuites les complices (M. Laye et M. Mbow) connaissaient l’origine de l’or. Avant de demander 6 mois ferme pour Ousseynou et 9 mois ferme pour Ndongo.

Pour l’avocat du dernier nommé, le dossier a été mal exploité.



Le tribunal, après délibéré, a disqualifié les fait en recel avant de les condamner à un an de prison ferme et à payer la somme de 12 millions chacun à la dame.



