Pour son mariage, ce couple a eu une surprise... présidentielle, c'est Trump !

Décidément, les weekends de Donald Trump ne sont pas près d'arrêter de faire parler... Alors que le président américain fait polémique outre-Atlantique depuis le début de son mandat, en choisissant régulièrement d'aller passer ses fins de semaines dans l'un de ses hôtels ou dans sa luxueuse résidence floridienne, il semble bel et bien déterminé à continuer sur cette voie.



Les 10 et 11 juin, c'est ainsi dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey, que le milliardaire s'était installé. Et puisqu'un mariage avait lieu dans le club, le président des États-Unis a décidé d'honorer la réception de sa présence. Comme le montre notre vidéo en tête d'article, il en a profité pour poser aux côtés des mariés, se faire accueillir au chant de "USA, USA" et même pour dédicacer quelques casquettes "Make America Great Again". En toute simplicité