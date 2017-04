Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour son premier week-end de sortie en Angleterre, le nouveau film de Shia LaBeouf réalise... une entrée Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 23:08 | | 0 commentaire(s)| Pour son premier week-end de sortie en Angleterre, le nouveau film de Shia LaBeouf réalise... une entrée

BFM TV il y a 8 heures

Commentaires J’aime Reblog on Tumblr Share Tweet Mail



Un bide colossal. Pourtant présenté (mais pas très bien accueilli) aux derniers Festivals de Toronto et de Venise, le film Man Down n'a pas vraiment suscité l'engouement lors de sa sortie en salles en Angleterre. Comme le rapporte Variety, si le film n'est sorti que dans une seule salle dans le pays (le Reel Cinema à Burnley), il aura tout de même réussi "l'exploit" de n'attirer qu'un seul spectateur. Soit un billet vendu au prix de 7,21 livres.

Porté par Shia LaBeouf, le film réalisé par Dito Montiel suit l'histoire d'un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui tente de retrouver sa famille dans une Amérique post-apocalyptique.

Un bide aussi aux Etats-Unis Sorti aux Etats-Unis en décembre dernier, le long-métrage n'avait déjà rapporté que 454.490 dollars sur le sol américain. Mais si le film n'a été distribué que dans une seule salle au Royaume-Uni, il a toutefois bénéficié d'une sortie simultanée en VOD.

Cet échec de Shia LaBeouf, qui fait plutôt l'actualité ces dernières semaines à la suite des débordements de son projet artistique et participatif anti-Trump, n'empêche toutefois pas l'acteur fantasque de 30 ans de multiplier les projets au cinéma.

L'ex star de la saga Transformers incarnera prochainement John McEnroe sur grand écran dans le film Borg de Janus Metz Pedersen. Celui-ci reviendra notamment sur la mythique finale de Wimbledon en 1980, entre l'Américain John McEnroe





Accueil Envoyer à un ami Partager