Pour un trou de 78 millions de francs CFA, le gestionnaire de HOGGY déféré devant le Procureur

L'enquête au sujet du détournement présumé de 78 millions de francs de la caisse de motivation, a débouché sur l'interpellation par la section de Recherches, de l'ex- gestionnaire, Cheikh Tidiane Boye. Le corps de contrôle a remis son rapport à qui de droit et la procédure a été enclenchée. L'AS révélait dans une de ses précédentes éditions que les responsables au fait de l'affaire, préféraient un règlement à l'interne. Mais l'agent comptable particulier affecté à Fann et devant faire une passation de service, avait été obligée de tenir au courant la nouvelle directrice Madame Khadidiatou Sarr Kébé, qui a pris une mesure conservatoire visant à affecter Boye au ministère de la santé. Le gestionnaire aurait signé une reconnaissance de dette.



Joint au téléphone, une source proche de Hoggy fustige le fait que Boye soit le seul à être inquiété dans cette procédure. "Nous sommes dans un service de l'Etat. Ils sont tenus de faire les états financiers au quotidien ou au minimum chaque semaine. C'est impossible qu'un tel trou accumulé sur trois ans, passe inaperçu. Boye ne peut ne peut être le seul responsable, on doit se demander qui sont ses complices. Ils ont fait partir l'ancien agent comptable particulier pour mettre celui qui les arrange, Boye est l'agneau du sacrifice", dénonce cette source.