Pour une affaire de concurrence déloyale, une vendeuse de banane défigurée par sa collègue

D’origine guinéenne, Salimata Bâ a été défigurée à jamais par sa collègue Madinatou Diallo, qui lui a lacéré le visage, avant de lui fendre la lèvre supérieure avec un couteau.et pourtant, ce n’est que pour une banale affaire de concurrence déloyale qu’elle a été attaquée.



Dans sa plainte de coups et blessures volontaires par arme blanche, introduite au commissariat de Médina, la jeune dame défigurée a indiqué que son agresseur l’avait menacée quelques jours auparavant, en ces termes : « je vais te faire quelque chose que tu n’oublieras jamais dans ta vie ».



Des menaces qu’elle a mises à exécution le 12 juillet dernier, vers les coups de 21h30. Devant les enquêteurs, la plaignante qui vend des bananes dans le bus tata ou dans le garage des taxis, a soutenu que sa collègue est jalouse du fait que les clients choisissent sa marchandise plutôt que la sienne. Ce qui fait qu’elle ne rate jamais l’occasion de la provoquer.



Ainsi, quelques jours avant les faits, elle l’avait trouvée en plein marchandage dans un bus. Et pour la provoquer, la mise en cause lui avait donné un coup avec le plat qu’elle tenait. N’ayant pas cédé à la provocation, elle dit avoir tout de suite quitté le bus. Mais c’était sans compter avec la détermination de sa collègue, qui l’a suivie pour l’abreuver d’injures. Il s’en est suivi une altercation à l’issue de laquelle Madinatou Diallo l’avait menacée.



Sa lèvre supérieure sectionnée, les médecins lui font une greffe



N’ayant pas pris au sérieux ces menaces, la plaignante qui croyait que sa collègue parlait seulement sous l’emprise de la colère, a eu la surprise de sa vie, ce 12 juillet. En effet, alors qu’elle était dans le garage vers les coups de 21h30, pour écouler ses produits, elle dit avoir senti par surprise, une main sur son épaule. Et le temps qu’elle se retourne pour voir de qui il s’agit, cette dernière lui avait tailladé le visage ainsi que la lèvre, avant de prendre la fuite.



Saignant abondamment, elle a finalement été secourue par une de ses amies qui tient son commerce dans les parages, mais également par les riverains. Evacuée d’urgence à l’hôpital, elle a finalement été prise en charge par les médecins qui lui ont fait une greffe de la lèvre supérieure. Mais à défaut de payer ses frais médicaux qui s’élèvent à 275 000 francs, l’hôpital lui a confisqué sa pièce d’identité, le temps qu’elle s’acquitte de ses frais.



Rattrapée et conduite sous bonne escorte à la police, la mise en cause n’a pas cherché à nier les faits. Elle a, en effet, assumé son acte. Seulement, elle s’est empressée de signaler qu’elle n’a pas utilisé un couteau, mais plutôt une lame. Elle a par ailleurs, évoqué l’excuse de la provocation, en soutenant que lors de la première altercation avec la victime, cette dernière l’avait publiquement humiliée.



C’est donc dans le souci de venger et de laver l’affront, qu’elle l’avait attaquée avec une lame. Une version qui ne l’a empêchée d’être déférée au parquet.





