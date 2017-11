Pour une banale histoire de chèvre : Le fils adoptif assassine sauvagement son 'père' de 70 ans

Un drame s’est produit dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre 2017 vers les coups de 22 heures, à Thiargny, village distant de 35 km de Linguère. En effet, c’est une banale histoire de chèvre qui serait à l’origine de cette altercation qui a viré au drame.



Après son forfait, le présumé meurtrier, aidé par sa mère Aisé Ka et son petit-frère Gondiel Ka, a convoyé nuitamment la dépouille du vieux à « Affé Djollof », distant de 17 km, par charrette. Et ce, en vue d’inhumer dans la plus grande discrétion, vers une heure du matin, le corps de Demba Coumba Gagnado Ka. Le richissime éleveur, âgé de 70 ans, a été sauvagement tué à coups de bâton par son fils adoptif Sofel Ka, âgé de 31 ans.



Leur intention sera vouée à l’échec, puisque l’imam du village a été informé de la volonté de ces trois personnes citées, d’enterrer le défunt à cette heure tardive. C’est ainsi que l’imam les a sommés de patienter jusqu’au lendemain matin, pour porter en terre le cadavre qui était déposé à la morgue de la grande mosquée de ‘’Affé’’.



C’est à ce moment précis que des notables de Thiargny ont saisi leurs collègues de « Affé » pour leur demander de rapatrier le corps u vieux, pour qu’il soit enfin enterré dans son village. Ce qui a été fait. La dépouille du septuagénaire a été finalement acheminée à bord d’un ‘’wopouya’’ jusqu’à Thiargny.



La toilette mortuaire a permis de découvrir des blessures au niveau de la tête et des cotes cassés. Alertés, les gendarmes de Linguère ont rallié la commune de Thiargny, afin de récupérer le corps de la victime.



Poussés dans leurs retranhements lors d'un interrogatoire serré, l’épouse de la victime Aissé Ka et son fils Gondiel Ka sont tout de suite passés à table, avant de dénoncer le meurtrier qui se trouve être Sofel Ka. Ils sont tous les trois gardés-à-vue dans les locaux de la brigade de la gendarmerie pour meurtre, association de malfaiteurs, complicité de meurtre et non-dénonciation de crime.









Vox populi