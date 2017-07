Pour une campagne électorale calme et sans violence, je m’engage (Par Zayire Fall)

La campagne électorale pour les législatives s'ouvre dans 2 jours incha Allah. Au nom du Mouvement Wallou Ndar, nous lançons invitons tous les acteurs à faire preuve de grandeur et de dépassement pour une campagne paisible et harmonieuse .Le Sénégal est un et indivisible.



Comme à chaque campagne, les candidats à cette présidentielle attaquent leurs concurrents dans le but de souder leur camp et d’affaiblir leurs concurrents. Les candidats lancent des "mots qui tuent" pour se rendre visible lors de cette campagne. Cette fois ci, ayons de la grandeur et du dépassement



Ainsi, quel que puisse être le résultat des élections législatives du 30 Juillet, ayons l’humilité d’accepter les résultats car ce ne seront peut-être pas les partis politiques les véritables gagnants, mais bien le Sénégal et son peuple.



Actuellement, nous avons un peuple mature. Les élections qui se sont déjà déroulées ces derniers moments ont montré que l'on peut mener une campagne électorale sans effusion de sang, contrairement à ce qui caractérise les événements de ce genre dans beaucoup de pays africains.



Au nom du mouvement Wallou Ndar, nous lançons un message aux acteurs, concernés de près ou de loin par les élections, de jouer le jeu dans le respect de la loi. Nous exhortons aussi les hommes politiques, ceux qui aspirent à diriger le pays demain, à ne pas dépasser les bornes.



Nous invitons aussi le peuple sénégalais à plus de raison et à se rendre massivement aux urnes le 30 Juillet incha Allah ,dans le calme ,pour élire leurs représentants à l’Assemblée Nationale.

Nous réaffirmons la grandeur de notre chère nation « Le Sénégal » tout en sachant que la grandeur n'est jamais donnée mais se mérite.



Zayire FALL

Coordonnateur Mouvement Wallou N’dar

