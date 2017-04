Pour une histoire de yassa au poulet, la nouvelle mariée casse la tête de son époux

Le mariage de Léna Ndiaye et de son époux M. Seck est à inscrire dans le livre de Guiness des records pour n’avoir tenu que deux semaines. Quand on sait que c’est pour une histoire de poulet mal préparé que le couple a volé en éclats, il y a de quoi s’étonner.



Les faits ont eu lieu aux Hlm, ce lundi 3 avril. Un jour qui coïncidait avec le jour ou la nouvelle mariée, Léna Ndiaye, devait commencer à s’occuper des repas chez sa belle-famille, une tradition bien de chez nous. Comme il est de coutume en pareilles circonstances, le mari invita ses amis. Et pour la cause, c’est tôt le matin que M. Seck donna la dépense quotidienne à sa dulcinée pour qu’elle préparât un bon yassa au poulet.



Et comme prévu, tout le monde répondit à l’appel. Et dire que lorsqu’elle commença à dresser la table, tous les invités commençaient à piaffer de faim. En fait, ils ne savaient ce qui les attendait. En effet, vers le coup de 14h, lorsque la jeune mariée servit le repas, personne ne put manger. En plus d’être très salé et trop citronné, le yassa était pimenté outre mesure. Un repas simplement immangeable.



Le mari qui venait de subir la honte de sa vie, fit tout de suite appeler son épouse pour lui signaler que la sauce était trop pimentée, trop salée et trop citronnée. Une remarque que la dame prit très mal. Frustrée, elle répondit grossièrement à son mari, lui balançant que l’essentiel pour elle était que le fût servi.



« Ceux qui veulent manger n’ont qu’à le faire. Ceux qui ne veulent pas manger, n’ont qu’à rentrer chez eux », lança-t-elle à son époux qui était dans tous ses états. Suffisant pour que ce dernier lui administrât une retentissante gifle. Pour toute réponse à cette réaction de son époux, la jeune mariée se dirigea vers la cuisine pour en sortir avec une louche. Arrivée à hauteur de son mari, elle lui asséna alors trois coups à la tête. Le sang gicla.



Il fut évacué à l’hôpital où il fut pris en charge. Un moment mis à profit par la mauvaise cuisinière qui va certainement traùiner cette mésaventure durant toute sa vie, pour ramasser ses cliques et claques et retourner chez sa famille.



