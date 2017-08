Pour une qualification du Sénégal au Mondial 2018 comme en 2002 ! Après sa participation très honorable au Mondial 2002, l’équipe nationale du Sénégal a raté trois Coupes du Monde : 2006, 2010, 2014 et pourtant, le pays avait les moyens de se qualifier vu le potentiel de cette équipe.

Avec ce Mondial 2018 qui se profile à l’horizon, Aliou Cissé et ses poulains n’ont pas le droit à l’erreur. Le Sénégal doit impérativement se qualifier à cette coupe du monde, les "Lions" ne doivent en aucun cas manquer ce rendez-vous mondial. Pour cela, il faudra battre d’abord le Burkina Faso en match aller et retour.



Cette double confrontation contre le Burkina Faso (le 26 Août – 2 Septembre) s'avère déjà capitale pour la suite des éliminatoires. Etant donné que le Sénégal est troisième derrière l’Afrique du Sud et le Burkina Faso, il faudra abbsolument se donner les moyens de gagner cette double confontation, pour éviter de se faire distancer par ces derniers. Sinon, adieu la qualification des "Lions"!



Depuis 2002, le Sénégal n'a plus participé àune phase finale d’une coupe du monde alors que son équipe est toujours citée parmi les meilleures au niveau du continent.



Aussi, les supporteurs sénégalais sont-ils fondés à espérer vivre encore des moments plus beaux et plus intenses qu’en 2002.



La bande de Elhadj Ousseynou Diouf, de Khalilou Fadiga, de Henri Camara, de Moussa Ndiaye, entre autres, avaient à cette occasion marqué leur territoire et placé très haut la barre. Reste donc à la bande de Sadio Mané, de Diao Baldé Keita et compagnie, de les rejoindre au firmament de notre football, montrant ainsi qu'un lion peut en cacher un autre.



Comme l’a souligné récemment le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, réélu tout fraîchement pour un troisième mandat à la tête de la FSF, il urge de travailler « à l’union pour tous les acteurs du football sénégalais », dans l'optique de résultats probants et durables.







Thierno Malick Ndiaye

