Pourquoi Donald Trump n'aime pas tenir la main de son épouse Mela­nia en public Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Que ce soit lors de la céré­mo­nie d'in­ves­ti­ture où au cours de leurs dépla­ce­ments offi­ciels, la compli­cité entre Donald et Mela­nia Trump tranche par rapport à celle des Obama. Certains ont employé le terme « glaciale ». Une spécia­liste donne une expli­ca­tion.

Le 20 janvier dernier, alors que Donald Trump était investi 45ème président des Etats-Unis, les twit­tos du monde entier souli­gnaient la froi­deur entre le nouveau couple prési­den­tiel. Les plus bidouilleurs se sont même amusés à captu­rer une séquence gênante où Mela­nia riait jaune face à son époux, avant de retom­ber dans une soudaine inex­pres­sion (prise par beau­coup pour de la tris­tesse) une fois son époux de dos.



Depuis, rares sont les fois où le couple a été vu réuni. Vendredi dernier, C’est pour­tant bien Mela­nia qui se trou­vait à côté de son époux sur le tarmac de l’aé­ro­port de Palm Springs. Après une brève tenta­tive de tenir son homme par la main face aux camé­ras, Donald Trump finis­sait par lui donner quelques marques d’af­fec­tion furtives (en lui tapo­tant les doigts) avant le lâcher prise.



Cette distance dans le couple Trump, l’ex­perte en langage corpo­rel Patti Wood vient de l’ex­pliquer dans les colonnes du DailyMail. Selon elle, Donald Trump veut être perçu comme « un président puis­sant qui fait tout tout seul. Lorsque des parte­naires se tiennent par la main, ils sont vus comme une unité. Lui refuse de tenir la main de Mela­nia en public alors que c’est une volonté de sa femme. Selon lui, il dégage plus de confiance et de force sans elle. » Mela­nia saura appré­cier…



