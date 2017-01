Pourquoi Kate Middleton porte-t-elle toujours des pansements aux doigts ?

Les Anglais sont inquiets. Kate Middleton, de plus en plus maigre, se montre trop souvent avec des pansements collés sur les doigts. Pourquoi ? La presse britannique semble avoir un début de réponse : la Duchesse de Cambridge cacherait ainsi des blessures qu'elle se ferait en se faisant vomir. Serait-ce donc le signe de Russell ? Ce terme, du nom du psychiatre Gerald Russell, désigne en effet les marques portées sur les mains par les personnes qui souffrent de boulimie ou d'anorexie. Elles sont dues au contact répété des dents avec le dos de la main pendant un vomissement forcé. Les nombreux sparadraps de la Duchesse de Cambridge relancent ainsi les rumeurs sur ses troubles alimentaires...



Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton, 35 ans, inquiète sur son état de santé. En 2011 déjà, un proche de l'épouse du prince William confiait au magazine The Sun : "Elle est extrêmement maigre et elle continue à maigrir à vue d'œil. William craint que sa femme ne souffre de boulimie, comme sa mère. Il n'a pas envie de revivre les mêmes tourments. Il fait tout pour la rassurer".



En effet, dans les années 1990, durant les premières années de mariage avec le prince Charles, Lady Diana a elle aussi souffert de boulimie. Constamment sous le feu des projecteurs, l'apparence devient une priorité, quitte à ce que cela devienne une véritable obsession.





Ce n'est pas Letizia Ortiz qui dira le contraire. La reine d'Espagne fait elle aussi régulièrement l'objet de rumeurs d'anorexie à cause de sa silhouette très (trop ?) amincie. Décidément, princesse, ce n'est pas un métier de rêve...



source: Closer